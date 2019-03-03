- 2:25 Обходится пальцами ног: рожденная без рук и коленей женщина готовится к свадьбе
- 1:54 Едва прикрывая грудь: Чехова сразила народ новыми снимками топлес
- 1:31 Скандал с "Евровидением": продажа билетов на конкурс приостановлена
- 0:49 Дело не закрыто, опасность преследования сохраняется, — архиепископ Климент
- 0:20 Закурить не найдется: под Одессой задержали авто с контрабандными сигаретами на четыре миллиона
- 23:54 Худышка к лету: Супрун рассказала украинкам, как правильно сбросить вес перед отпуском
- 23:22 Украинская красавица стала вице-чемпионкой Европы по легкой атлетике
- 23:16 Позывной «Ветерок»: что известно о бывшей террористке Дрюк, перешедшей на сторону Украины
- 23:15 Задержан с двумя котами: в Италии арестовали босса могущественной мафиозной группировки
- 23:04 В Киеве жестоко обманули несколько десятков человек, собравшихся на проплаченный митинг
Главное – подорвать доверие к выборам: западный эксперт назвал цель информационной войны России в Украине
Кремль использует в Украине пропагандистский метод называемый «информационным отмыванием», при котором можно скрыть источник информации. Об этом заявил известный чешский политический эксперт Якуб Каленский.
«Это действует не только в Украине, Кремль использовал подобные операции на Западе еще в 1980-х годах. Когда КГБ хотел распространить слухи о том, что ЦРУ вывел СПИД, чтобы убить чернокожее население, то они не распространяли эти слухи через пресс-релиз КГБ, они их распространили через индийскую газету „Патриот“ для того, чтобы можно было сказать, что это — не они, что они „лишь цитируют“ индийскую газету», — заявил он.
По мнению эксперта, в Украине Россия отрабатывает свои технологии, используя нашу страну как полигон для своих подрывных технологий, передает радио «Свобода».
«Им удается находить или просто недалеких политиков, которые в это верят, или „полезных идиотов“, которые распространяют эту дезинформацию, сознательно или бессознательно. Есть еще третья категория — коррумпированные политики, которые это делают за деньги, прекрасно понимая, что они делают», — говорит Каленский.
По его словам, Кремль использует все средства — официальные медиа, неофициальные источники, которые говорят, что они единственные знают правду, а на самом деле они слово в слово переписывают кремлевские месседжи.
«Даже не так важно иметь „своего“ кандидата — достаточно подорвать доверие к самим выборам, к возможности выбирать и менять жизнь в стране», — говорит эксперт.
Также спецслужбы РФ при поддержке местных групп влияния готовят кампанию по распространению ложных данных экзит-полов с целью хаотизации избирательного процесса и создания оснований для заявления Кремля об якобы нелегитимности выборов президента Украины. Об этом в комментарии сайту Guildhall сообщили экс-сотрудник Главного управления разведки Украины полковник Юрий Смищук и экс-сотрудник Управления специальных операций ГШ ВСУ полковник запаса Сергей Литвиненко.
«Предусматривается использование фальсифицированных данных соцопросов на избирательных участках в ходе голосования, которые будут обнародованы вечером 31 марта с целью хаотизации избирательного процесса», — заявил полковник Смищук.
«Вброс фейковых данных экзит-полов в украинских, российских и западных СМИ планируют осуществить в три этапа. Первые ложные данные должны появится 31 марта в неофициальных источниках — социальных сетях, Telegram-каналах,
Как писали «ФАКТЫ», известный украинский писатель, сценарист, публицист, ученый и дипломат Юрий Шербак считает, что в мире больше не верят в ложь Кремля о гражданском конфликте на Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…