Политика

Кремль использует в Украине пропагандистский метод называемый «информационным отмыванием», при котором можно скрыть источник информации. Об этом заявил известный чешский политический эксперт Якуб Каленский.

«Это действует не только в Украине, Кремль использовал подобные операции на Западе еще в 1980-х годах. Когда КГБ хотел распространить слухи о том, что ЦРУ вывел СПИД, чтобы убить чернокожее население, то они не распространяли эти слухи через пресс-релиз КГБ, они их распространили через индийскую газету „Патриот“ для того, чтобы можно было сказать, что это — не они, что они „лишь цитируют“ индийскую газету», — заявил он.

По мнению эксперта, в Украине Россия отрабатывает свои технологии, используя нашу страну как полигон для своих подрывных технологий, передает радио «Свобода».

«Им удается находить или просто недалеких политиков, которые в это верят, или „полезных идиотов“, которые распространяют эту дезинформацию, сознательно или бессознательно. Есть еще третья категория — коррумпированные политики, которые это делают за деньги, прекрасно понимая, что они делают», — говорит Каленский.

По его словам, Кремль использует все средства — официальные медиа, неофициальные источники, которые говорят, что они единственные знают правду, а на самом деле они слово в слово переписывают кремлевские месседжи.

«Даже не так важно иметь „своего“ кандидата — достаточно подорвать доверие к самим выборам, к возможности выбирать и менять жизнь в стране», — говорит эксперт.

Также спецслужбы РФ при поддержке местных групп влияния готовят кампанию по распространению ложных данных экзит-полов с целью хаотизации избирательного процесса и создания оснований для заявления Кремля об якобы нелегитимности выборов президента Украины. Об этом в комментарии сайту Guildhall сообщили экс-сотрудник Главного управления разведки Украины полковник Юрий Смищук и экс-сотрудник Управления специальных операций ГШ ВСУ полковник запаса Сергей Литвиненко.

«Предусматривается использование фальсифицированных данных соцопросов на избирательных участках в ходе голосования, которые будут обнародованы вечером 31 марта с целью хаотизации избирательного процесса», — заявил полковник Смищук.

«Вброс фейковых данных экзит-полов в украинских, российских и западных СМИ планируют осуществить в три этапа. Первые ложные данные должны появится 31 марта в неофициальных источниках — социальных сетях, Telegram-каналах, и т. д. около 13:00. Эта информация будет представлена, как результаты опроса избирателей проголосовавших с 8:00 — 12:00 и должна продемонстрировать, якобы критически низкий рейтинг действующего президента на уровне 4−6%. Второй этап начнется около 17:00. Также, через неофициальные каналы, будет распространятся вторая волна фейковых данных, где рейтинг нынешнего президента уже будет выше, но он будет оставаться на 3−4 месте в рейтинге и обязательно после пророссийского кандидата. После 20:00 стартует третий этап — на пророссийских телеканалах и сайтах, уже как инфографика, будут опубликованы фальшивые данные экзит-полов, где разница в рейтингах первых 3−4 кандидатов будет представлена, как минимальная, но с высоким рейтингом пророссийского кандидата», — сообщил полковник запаса Сергей Литвиненко.

Как писали «ФАКТЫ», известный украинский писатель, сценарист, публицист, ученый и дипломат Юрий Шербак считает, что в мире больше не верят в ложь Кремля о гражданском конфликте на Донбассе.

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