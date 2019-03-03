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Сильнейший пожар на центральном рынке Кривого Рога: горят склады, людей эвакуировали (фото, видео)
В Кривом Роге на рынке произошел сильный пожар. По словам очевидцев, возле складского помещения «Червоного маркета» в Центрально-Городском рынке вспыхнула буржуйка. Огонь охватил склады «Червоного маркета» и перекинулся на аптеку, в которой находится баллон бытового газа. Людей эвакуировали из-за возможности взрыва.
Огонь вспыхнул 3 марта примерно в 14:20. Сейчас горят склады «Червоного маркета» и аптека. Движение транспорта по улице Лермонтова затруднено из-за сильного задымления, сообщает Первый городской.
На место происшествия прибыли работали две пожарные машины, но полностью ликвидировать очаг возгорания у них пока не получилось — в машинах закончились запасы воды.
Дымом охвачены практически все строения, расположенные на рынке вдоль остановки — супермаркет «Червоный», аптека, другие магазины. Из-за ветра огонь перебросился на ближайший ларек мобильных телефонов.
Спасая имущество, хозяева окружающих ларьков выносят товары на улицу. Ликвидацией пожара пока занимаются только две бригады спасателей, но им уже вызвали подмогу.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Полтаве произошел масштабный пожар в торговых помещениях вблизи автовокзала и рынка «Киевский». Огонь охватил крышу бывшего Полтавского турбомеханического завода.
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