В Полтаве загорелись рынок и автостанция (видео)

Происшествия

В Полтаве произошел масштабный пожар в торговых помещениях вблизи автовокзала и рынка «Киевский». По информации местного новостного ресурса, информация о возгорании поступила спасателям около 18:00. В соответствии с сообщением, огонь охватил крышу бывшего Полтавского турбомеханического завода.

На месте происшествия работали шесть автоцистерн и несколько бригад государственных пожарно-спасательных частей.

По состоянию на 20:30 пожар удалось ликвидировать. Как сообщили в ГСЧС, пострадавших нет. Тем не менее владельцы торговых точек сообщили журналистам, что собираются охранять свое имущество от мародеров, а часть из них пожаловалась, что товар придется выбросить, поскольку он пропитался дымом.

Напомним, 18 февраля масштабный пожар возник в промышленной части Одессы, на знаменитой Пересыпи.



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