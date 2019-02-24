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В Полтаве загорелись рынок и автостанция (видео)
В Полтаве произошел масштабный пожар в торговых помещениях вблизи автовокзала и рынка «Киевский». По информации местного новостного ресурса, информация о возгорании поступила спасателям около 18:00. В соответствии с сообщением, огонь охватил крышу бывшего Полтавского турбомеханического завода.
На месте происшествия работали шесть автоцистерн и несколько бригад государственных пожарно-спасательных частей.
По состоянию на 20:30 пожар удалось ликвидировать. Как сообщили в ГСЧС, пострадавших нет. Тем не менее владельцы торговых точек сообщили журналистам, что собираются охранять свое имущество от мародеров, а часть из них пожаловалась, что товар придется выбросить, поскольку он пропитался дымом.
Напомним, 18 февраля масштабный пожар возник в промышленной части Одессы, на знаменитой Пересыпи.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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