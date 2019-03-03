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Космический корабль Илона Маска успешно состыковался с МКС (видео)
Космический корабль нового поколения Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции. Аппарат был создан по программе NASA Commercial Crew Development для доставки и возврата экипажей астронавтов на МКС.
Для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco. С помощью них корабль корректировал траекторию полета при приближении к МКС. Важным отличием Crew Dragon от грузовой версии Dragon и кораблей других компаний является то, что все этапы его стыковки со станцией полностью автоматизированы.
Этот полет проводился без людей. На борту находится только манекен по имени Рипли, названный в честь героини фильма «Чужой». На борту корабля также было 180 килограммов груза для экипажа станции.
Главной целью беспилотной миссии Demo-1 была проверка всех систем в пределах утвержденной NASA программы сертификации Crew Dragon. Эта программа состоит из 4-х летных испытаний: 2 тестов системы спасения экипажа и 2 полетов к МКС — без экипажа и пилотируемого.
Как писали «ФАКТЫ», 2 марта по киевскому времени со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (мыс Канаверал, штат Флорида) отправился в свой первый полет новый американский космический корабль Crew Dragon. Он разработан и построен частной компанией SpaceX, владельцем которой является миллиардер Илон Маск. На заданную орбиту корабль выводит тяжелая ракета-носитель Falcon 9 этой же компании.
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