Компания Илона Маска запустила новый пилотируемый космический корабль (фото, видео)

В субботу, 2 марта, в 09:49 по киевскому времени со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (мыс Канаверал, штат Флорида) отправился в свой первый полет новый американский космический корабль Crew Dragon. Он разработан и построен частной компанией SpaceX, владельцем которой является миллиардер Илон Маск. На заданную орбиту корабль выводит тяжелая ракета-носитель Falcon 9 этой же компании.

Полет идет по плану. Разделение первой и второй ступеней ракеты произошло спустя примерно две минуты после старта. Еще через восемь минут первая ступень опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Напомним, первая ступень Falcon 9 — многоразового использования. Отделение Crew Dragon от второй ступени состоялось на 11 минуте.

Корабль направляется к Международной космической станции. Стыковка с американским модулем Harmony запланирована на 3 марта. Она должна произойти в 13:00 по киевскому времени. Открытие крышки люка, ведущего из космического корабля внутрь орбитальной лаборатории, произойдет примерно через 2,5 часа. На околоземной орбите Crew Dragon пробудет около шести суток. Его возвращение на Землю намечено на 8 марта. Если все пройдет хорошо, корабль приводнится около 16:45 в Атлантическом океане, на удалении более 300 километров от побережья Флориды. Эвакуация оборудования и грузов, возвращаемых с МКС, потребует около двух часов.

Дело в том, что это не рядовой полет. Crew Dragon построен для отправки на МКС астронавтов. Он призван заменить американские шаттлы и избавить НАСА от прямой зависимости от Роскосмоса. Кстати, контракт об отправке американцев в космос, подписанный НАСА и Роскосмосом, истекает в феврале 2020 года. Так что Маск со своим новым кораблем укладывается в необходимые сроки практически впритык.

Crew Dragon вмещает семь астронавтов. Нынешний полет является беспилотным. На борту корабля находится манекен Ripley. Он назван так в честь героини актрисы Сигурни Уивер из культового фантастического фильма «Чужой», за которым последовала целая космическая сага. Манекен одет в скафандр от SpaceX и увешан множеством датчиков, которые передают информацию о его состоянии. Фиксируются вибрационные и акустические нагрузки и изменение радиационного фона. Ripley должна доказать, что полеты на Crew Dragon безопасны для людей.

В случае успешного возвращения корабля на Землю следующие испытания будут проходить ежемесячно до конца лета.

Основными целями первого полета являются также проверка штатной работы различных систем и оборудования Crew Dragon, в частности, авионики, солнечных батарей, двигательной установки, систем стыковки, связи и телеметрии, электроснабжения, а также контроль параметров жизнеобеспечения внутренней среды (например, давления, температуры и влажности) кабины космического корабля. Планируется подтвердить совместимость систем навигации и управления Falcon 9 и Crew Dragon.

НАСА также волнует работа парашютов, при помощи которых должен спускаться космический корабль, и безопасность баллонов системы наддува, содержащих жидкий гелий. Такие емкости необходимы для поддержания рабочего давления в резервуаре с жидким кислородом второй ступени. Взрыв Falcon 9 с установленным в головной части ракеты израильским спутником Amos 6, произошедший 1 сентября 2016 года на стартовой площадке 40 на мысе Канаверал (Флорида), выявил конструктивные недостатки данных баллонов, что задержало работу над запуском Crew Dragon.

Напомним, прототип пилотируемого космического корабля был представлен Маском 30 мая 2016 года. Его компании удалось всего за пять лет создать грузовой и пилотируемый корабли. Отличия Crew Dragon от Cargo Dragon (грузовой корабль) заключаются в том, что первый оснащен системой аварийного спасения и жизнеобеспечения, а также кабиной для экипажа с информационной панелью и системой ручного управления. Оба космических корабля являются частично многоразовыми. Продолжительность автономного полета на околоземной орбите у Crew Dragon и Cargo Dragon по расчетам не превышает одну неделю, в составе МКС — двух лет.

Корабли Маска — не единственный проект, который разрабатывался американцами для замены шаттлов. 16 сентября 2014 года SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов от НАСА, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

Первый испытательный орбитальный полет Starliner (в беспилотном режиме) запланирован на апрель. Проверка системы аварийного спасения этого космического корабля должна состояться в мае. Аналогичный тест для Crew Dragon намечен на июнь. Испытательный полет данного космического корабля с экипажем запланирован на июль. Аналогичный тест для Starliner намечен на август. В случае успешного завершения запланированных испытаний НАСА сертифицирует космические корабли SpaceX и Boeing для пилотируемых полетов к МКС.

Как известно, последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил с 8 по 10 июля 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС». Сумма, которую США заплатили России за космические транспортные услуги, составляет на данный момент около 3 миллиардов долларов. В настоящее время цена одного места для астронавта в российском пилотируемом корабле — 82 миллиона долларов. Полная стоимость одного пуска Crew Dragon, при условии заказа не менее четырех таких полетов в год, оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека при условии максимально заполненной кабины. Следовательно, сотрудничество с Маском дешевле для НАСА почти в четыре раза!

