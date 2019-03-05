Где смотреть онлайн «Челси» — «Динамо: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 7 марта, киевское «Динамо» на лондонской арене «Стэмфорд Бридж» проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против английского «Челси».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ЧЕЛСИ» — «ДИНАМО»

В прошлое воскресенье «Челси» в рамках 29-го тура чемпионата Англии провел в гостях поединок против «Фулхэма», победив земляков из Лондона — 2:1 (Игуаин, 20, Жоржиньо, 31 — Чамберс, 27). Подопечные Маурицио Сарри с 56 очками занимают в премьер-лиге шестое место, на один пункт отставая от «Арсенала» и на два — от «МЮ» (при этом у «Челси» еще игра в запасе).

В свою очередь, динамовцы в гостевой встрече чемпионата Украины одолели в Чернигове «Десну» — 2:1 (Кендера, 25, Буяльский, 68 — Картушов, 83). Только вот в Лондоне команда Хацкевича, по-прежнему отстающая от «Шахтера» на семь очков, не сможет рассчитывать на дисквалифицированного словенца Беньямина Вербича и получившего серьезную травму плеча испанского форварда Франа Соля.

В прямой трансляции матч «Челси» — «Динамо» (на фото — матч соперников в 2015 году) на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи 7 марта — в 22:00. Кроме того, начиная с 21:15, эксперты в студии программы «Путь к Баку» (в столице Азербайджана состоится финальная игра турнира) обсудят предстоящую дуэль на «Стэмфорд Бридж», а после финального свистка подведут ее итоги.

Напомню, что выход в ¼ финала Лиги Европы УЕФА оценивает в 1,5 млн евро призовых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото Getty Images



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter