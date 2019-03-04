Происшествия

На волосок от трагедии: в Киеве на Чоколовском бульваре BMW едва не протаранил заправку

Понедельник на столичных дорогах начался весьма неудачно. Уже приблизительно в половине второго ночи на Чоколовском бульваре возле Караваевых Дач произошло дорожное ЧП с пострадавшими.

Здесь BMW 530 на полном ходу врезался в электроопору. Предварительно установлено, что водитель с тремя пассажирами весьма быстро ехал в направлении Шулявки.

Скорее всего, из-за большой скорости он не смог удержать машину на повороте.

К тому же дорога была мокрой и шла на спуск.

Лишь по счастливой случайности BMW не оказался на заправке.

Тогда, конечно, последствия этой поездки могли быть значительно трагичнее. А в данном случае весь «экипаж» — 4 молодых человека — оказался в больнице. По неподтвержденным данным, все они являются иностранными студентами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Броварах сотрудник полиции на своем авто совершил наезд на человека. Инцидент произошел на пешеходном переходе ранним утром, от полученных травм потерпевший скончался.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter