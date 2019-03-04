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На волосок от трагедии: в Киеве на Чоколовском бульваре BMW едва не протаранил заправку
Понедельник на столичных дорогах начался весьма неудачно. Уже приблизительно в половине второго ночи на Чоколовском бульваре возле Караваевых Дач произошло дорожное ЧП с пострадавшими.
Здесь BMW 530 на полном ходу врезался в электроопору. Предварительно установлено, что водитель с тремя пассажирами весьма быстро ехал в направлении Шулявки.
Скорее всего, из-за большой скорости он не смог удержать машину на повороте.
К тому же дорога была мокрой и шла на спуск.
Лишь по счастливой случайности BMW не оказался на заправке.
Тогда, конечно, последствия этой поездки могли быть значительно трагичнее. А в данном случае весь «экипаж» — 4 молодых человека — оказался в больнице. По неподтвержденным данным, все они являются иностранными студентами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Броварах сотрудник полиции на своем авто совершил наезд на человека. Инцидент произошел на пешеходном переходе ранним утром, от полученных травм потерпевший скончался.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..