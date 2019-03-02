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Смертельное ДТП в Броварах: виновником оказался пьяный полицейский (фото)
В Броварах сотрудник полиции на своем авто совершил наезд на человека. Инцидент произошел на пешеходном переходе ранним утром 2 марта. От полученных травм потерпевший скончался, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Водитель через некоторое время явился в отделение полиции, где сообщил, что оставил место ДТП, чтобы самостоятельно сообщить о случившемся.
В Государственном бюро расследований, которое проводит расследование данного инцидента, сообщили, что за рулем автомобиля Toyota находился старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Национальной полиции. Уже установлено, что на момент совершения наезда он был пьян.
В настоящее время он задержан, решается вопрос об объявлении ему подозрения в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть пострадавшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). В случае доказанности вины полицейскому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Напомним, 23 февраля в Измаиле Одесской области произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, полицейские получили серьезные травмы.
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