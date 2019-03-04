Происшествия

Пьяный посетитель устроил драку в известном ресторане в центре Киева: в сеть попало видео

В Киеве 4 марта пьяный мужчина устроил потасовку в одном из ресторанов в центре города. Видео драки попало в соцсети.

Инцидент произошел в ресторане Mister Cat, что на улице Большая Васильковская, 72.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в сеть попало видео еще одной потасовки. Тогда в Черновицкой области сотрудники Госпогранслужбы были вынуждены применить оружие против контрабандистов. Два человека получили пулевые ранения ног.

Контрабандисты, увидев пограничников, бросили около 20 ящиков с сигаретами и сбежали, но, поняв, что их много больше, чем сотрудников ГПС, решили вернуться за своим товаром и отбить его. Пограничники ранили их в ногу из огнестрельного оружия. Раненых контрабандистов госпитализировали.

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