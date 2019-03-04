26.73 / 26.95 30.32 / 30.70
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пьяный посетитель устроил драку в известном ресторане в центре Киева: в сеть попало видео

9:22 4 марта 2019   500
Ресторан
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве 4 марта пьяный мужчина устроил потасовку в одном из ресторанов в центре города. Видео драки попало в соцсети.

Инцидент произошел в ресторане Mister Cat, что на улице Большая Васильковская, 72.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в сеть попало видео еще одной потасовки. Тогда в Черновицкой области сотрудники Госпогранслужбы были вынуждены применить оружие против контрабандистов. Два человека получили пулевые ранения ног.

Контрабандисты, увидев пограничников, бросили около 20 ящиков с сигаретами и сбежали, но, поняв, что их много больше, чем сотрудников ГПС, решили вернуться за своим товаром и отбить его. Пограничники ранили их в ногу из огнестрельного оружия. Раненых контрабандистов госпитализировали.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"

Киев
+4

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 737 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины