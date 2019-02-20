Происшествия

Контрабандисты устроили потасовку с пограничниками на границе с Румынией: дошло до стрельбы

В Чернивецкой области сотрудники Госпогранслужбы были вынуждены применить оружие против контрабандистов. Два человека получили пулевые ранения ног. Ранее сообщалось, что два украинца, которые силой пытались прорваться в Польшу и устроили драку с пограничниками, оказались отцом и сыном, уже имевшими проблемы с законом.

О ЧП сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в социальных сетях. «Около 13:30 дежурному отделения „Красноильск“, что на Буковине, от пограничного наряда поступила информация об обнаружении в тылу участка большой группы (более 10 человек) с пакетами сигарет, которая двигалась в направлении границы», — пишет Олег Слободян.

По его словам, контрабандисты, увидев пограничников, бросили около 20 ящиков с сигаретами и сбежали, но, поняв, что их много больше, чем сотрудников ГПС, решили вернуться за своим товаром и отбить его.

«Поскольку пограничники выполняли обязанности по охране границы, с целью прекращения незаконных действий нарушителей и недопущения предпосылок к завладению оружием, пограничники в пределах, определенных законодательством и предоставленных полномочий, вынуждены были применить оружие. В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей», — сообщает Олег Слободян.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области на украинско-молдавской границе правоохранители задержали двоих мужчин при попытке незаконного перемещения 12 килограммов ртути.

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