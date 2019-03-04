26.73 / 26.95 30.30 / 30.68
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Евро в Украине стремительно дешевеет: курс валют на 4 марта

10:01 4 марта 2019   322
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 4 марта. Так, доллар подорожал на 1 копейку, а евро подешевел на 9 копеек. Теперь доллар стоит 26,86 грн, а евро — 30,57 грн.

На наличном рынке за доллар просят минимум 26 гривен 87 копеек. Стоимость евро стартует от 30 гривен 52 копеек.

Эксперты называют среди основных причин укрепления украинской национальной валюты увеличение валютной выручки, которую получает наша страна. Это произошло из-за рекордного урожая зерновых, которые составляют одну из главных статей украинского экспорта. Также подорожала стоимость экспортной украинской металлургии.

Как писали «ФАКТЫ», на прошлой неделе курс доллара перешагнул психологическую отметку в 27 гривен. Таким образом, с января 2019 года стоимость доллара просела более чем на 1 гривню.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Киев
+7

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 737 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины