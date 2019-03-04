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Евро в Украине стремительно дешевеет: курс валют на 4 марта
Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 4 марта. Так, доллар подорожал на 1 копейку, а евро подешевел на 9 копеек. Теперь доллар стоит 26,86 грн, а евро — 30,57 грн.
На наличном рынке за доллар просят минимум 26 гривен 87 копеек. Стоимость евро стартует от 30 гривен 52 копеек.
Эксперты называют среди основных причин укрепления украинской национальной валюты увеличение валютной выручки, которую получает наша страна. Это произошло из-за рекордного урожая зерновых, которые составляют одну из главных статей украинского экспорта. Также подорожала стоимость экспортной украинской металлургии.
Как писали «ФАКТЫ», на прошлой неделе курс доллара перешагнул психологическую отметку в 27 гривен. Таким образом, с января 2019 года стоимость доллара просела более чем на 1 гривню.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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