Курс доллара опустился ниже 27 гривен: чего ждать в дальнейшем

Деньги

После короткого и незначительного повышения на прошлой неделе курс доллара снова снижается, как и прогнозировали специалисты, и даже перешагнул психологическую отметку в 27 гривен. Так, на 27 февраля Нацбанк установил соотношение стоимостей американской валюты и гривни на уровне 26,98 грн. Таким образом, за неделю гривня согласно официальному курсу подорожала на 15 копеек, а с января 2019 года стоимость доллара просела на 1 гривню 22 копейки.

— За прошлую неделю, с 19 февраля, доллар подешевел во всех сегментах валютного рынка на 0,6−0,7 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс опустился с 27,19 до 26,99 грн (минус 0,7 процента). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», изменились за это же время с 27,150−27,170 до 26,925−26,990 грн (минус 0,6 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках снизились с 27,01−27,23 до 26,84−27,07 грн (минус 0,6 процента). В течение всей недели американская валюта постоянно дешевела на межбанке. Исключением стало утро 19 февраля, когда доллар подрос из-за расширения гривневой ликвидности, связанной с компенсацией НДС. Мы полагаем, что это единичный фактор и снижение доллара продолжится и в дальнейшем: на межбанке доллар может торговаться на уровне примерно 26,8 грн, а наличный доллар в банках — обойдется в 26,7−26,9 грн.

Снижение курса доллара наглядно демонстрируют ценники в кассах банков и обменных пунктах. Так, 27 февраля средний курс продажи доллара составляет 26,71−26,78 грн. Ажиотажного спроса на валюту нет, но при этом банкиры отмечают, что в конце месяца люди все же больше приобретают доллары, а не продают.

Что касается евро, то за прошедшую неделю европейская валюта незначительно дорожала, а потом снова вернулась к отметке в 30,60−30,70 грн. На 27 февраля Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 30,65 грн — евро подешевел на 5 копеек. В обменных пунктах курс снизился незначительно: покупка — 30,63−30,71 грн, продажа — 30,72—30,84 грн.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что вскоре в Украине может появиться собственная цифровая валюта. Национальный банк Украины завершает разработку отечественного аналога биткойна — электронной гривни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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