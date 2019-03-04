Селфи прямо на поле: звездный футболист оригинально отпраздновал забитый мяч (видео)

Спорт

Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли решил оригинально отпраздновать свой гол в ворота «Сент-Этьена» в рамках домашнего для провансальцев матча чемпионата Франции. Открыв счет, форвард подбежал к одному из фотографов, взял у него телефон и, записав селфи празднования вместе с партнерами, сразу же выложил на своей странице в Instagram.

Это уже не первый случай, когда футболисты подобным образом радуются своим забитым мячам. Так, к примеру, в 2015 году соотечественник Балотелли легенда «Ромы» Франческо Тотти отпраздновал дубль в римском дерби с «Лацио» селфи на фоне фанатской трибуны «волков».

Отмечу, что Балотелли, становившийся вице-чемпионом Европы в составе сборной Италии в 2012-м и выигрывавший Лигу чемпионов в 2010 году, известен своим буйным нравом и нестандартными выходками. Например, Марио, выступая за английский «Манчестер Сити», бросал с балкона своего номера на тренировочной базе дротики в игроков молодежной команды, в октябре 2011 года решил устроить фейерверк… в собственной ванной, что стало причиной пожара в его доме, а, являясь игроком «Интера», ослушался самого Жозе Моуриньо, который пригласил футболиста на личную беседу, предпочтя отправиться на этап «Формулы-1».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19-летний игрок «Ромы» отчитал свою красавицу-мать за селфи в Instagram.

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