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Селфи прямо на поле: звездный футболист оригинально отпраздновал забитый мяч (видео)
Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли решил оригинально отпраздновать свой гол в ворота «Сент-Этьена» в рамках домашнего для провансальцев матча чемпионата Франции. Открыв счет, форвард подбежал к одному из фотографов, взял у него телефон и, записав селфи празднования вместе с партнерами, сразу же выложил на своей странице в Instagram.
Mario Balotelli is not your mate. He does whatever he wants. pic.twitter.com/SDMuu2Inhm— Latifat Adebayo Ohio (@Phatill) 3 марта 2019 г.
Это уже не первый случай, когда футболисты подобным образом радуются своим забитым мячам. Так, к примеру, в 2015 году соотечественник Балотелли легенда «Ромы» Франческо Тотти отпраздновал дубль в римском дерби с «Лацио» селфи на фоне фанатской трибуны «волков».
Отмечу, что Балотелли, становившийся вице-чемпионом Европы в составе сборной Италии в 2012-м и выигрывавший Лигу чемпионов в 2010 году, известен своим буйным нравом и нестандартными выходками. Например, Марио, выступая за английский «Манчестер Сити», бросал с балкона своего номера на тренировочной базе дротики в игроков молодежной команды, в октябре 2011 года решил устроить фейерверк… в собственной ванной, что стало причиной пожара в его доме, а, являясь игроком «Интера», ослушался самого Жозе Моуриньо, который пригласил футболиста на личную беседу, предпочтя отправиться на этап «Формулы-1».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19-летний игрок «Ромы» отчитал свою красавицу-мать за селфи в Instagram.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!