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В Киеве объявили штормовое предупреждение: как себя уберечь
В Киеве 4 марта объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Так, в столице в понедельник ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/сек. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
1. Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
2. Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
3. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
4. Избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Как писали «ФАКТЫ», с 4 марта по всей Украине должно потеплеть — синоптики обещают от плюс 5−8 градусов по линии Житомир — Винница — Николаев до плюс 10−12 градусов в западных областях.
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