Происшествия

В понедельник, 4 марта, в Киеве объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Украинском Гидрометцентре.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по Киеву: 4 марта порывы ветра 15−20 м/с (1 уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Киевская область тоже окажется под воздействием циклона.

Напомним, что в воскресенье, 3 марта, температура воздуха в Украине будет колебаться от 11−15 градусов мороза ночью до 3−7 градусов тепла днем. Существенных осадков при этом не ожидается. А с понедельника потепление должно усилиться — с 4 марта температура воздуха начнет расти во всех областях и к середине недели в отдельных регионах достигнет + 11 + 16 градусов. В большинстве же областей в первую половину недели в течение дня ожидается + 7 + 12 градусов.

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