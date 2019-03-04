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В центре Киева сорвали сходку "воров в законе" (фото, видео)
Столичные правоохранители сорвали встречу криминальных авторитетов, которых на «сходку» позвал вор в законе по кличке «Сфан» — Лаша Джачвлиани. Полиция проверяет законность нахождения уроженца Грузии в Украине. Ранее сообщалось о выдворении из Украины 31-летнего уголовного авторитета по кличке «Тахир» — гражданин соседнего государства отбывал в нашей стране срок за совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
Как сообщают в полиции Киева, на встрече в одном из столичных ресторанов на бульваре Верховной Рады представители преступных организаций должны были обсудить распределение их «власти» и влияния на территории Украины.
«Возглавлял эту „сходку“ уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, которого короновали в 1985 году в городе Тбилиси. Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать „куратором“ квартирных воров и разбойников», — говорится в сообщении.
О «Сфане» известно, что до 2017 года он находился в международном розыске за вымогательство и взяточничество в Итальянской Республике. Ранее уроженца Грузии задерживали в Киеве с наркотиками.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали двух «воров в законе» и российского криминального авторитета, в частности, «Нодара Руставского» и «Полузверя» из РФ.
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