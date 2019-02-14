Кличка «Тахир»: из Украины выдворили криминального авторитета (фото)

Происшествия

Из Украины выдворили 31-летнего уголовного авторитета по кличке «Тахир». Гражданин соседнего государства отбывал в нашей стране срок за совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Ранее сообщалось, что в Одессе задержали этническую группировку по подозрению в совершении преступлений на территории региона.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Хмельницкой области, в 2007 году «Тахир» совершил в Украине ряд преступлений, в том числе, и умышленное убийство по корыстным мотивам (в составе преступной группы). Его приговорили к тюремному заключению.

Как утверждают правоохранители, после освобождения он собирался продолжать преступную деятельность в Украине. В связи с этим было принято решение о принудительном возвращении преступника на родину. Ему запретили въезжать в Украину в течение трех лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно задержали лидера преступной группировки, которая действует на территории области с 2011 года. Руководитель группировки «Федор» был задержан при вымогательстве 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что на территории Украины постоянно проживают около 20 так называемых «воров в законе»

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