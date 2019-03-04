Происшествия

Не было и 20: на Донбассе погиб боец ВСУ

Боевики на Донбассе 4 марта усилили обстрелы сил ООС. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«К большому сожалению, по состоянию на настоящее время имеем потери в рядах Объединенных сил. В результате одного из вражеских обстрелов утром оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам погибшего героя», — отметил он.

По информации Минобороны, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается напряженной.

«Российско-оккупационные войска утром пошли на коварные обстрелы опорных пунктов подразделений Объединенных сил с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. На Луганском направлении противник около 8.30 выпустил 3 мины калибра 120 мм по нашим позициям неподалеку от Зайцево. На Донецком направлении оккупанты в период с 6 часов утра до 9.45 осуществили 4 обстрела. Наиболее длительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского», — сообщил Праута.

Как писали «ФАКТЫ», об усилении обстрелов со стороны террористов активно писали пользователи соцсетей, начиная с полуночи. Точная причина активизации боевиков неизвестна, но не исключено, что их разозлило бегство на подконтрольную Украину одной из террористок с очень важными документами о преступлениях боевиков.

Так, командир единственного женского танкового экипажа боевиков «ДНР» Светлана Дрюк, которая стала героиней российского пропагандистского фильма «Ополченочка», перешла на сторону Украины. Женщина стала помогать украинской контрразведке. Благодаря ей в районе Тореза на Донетчине были уничтожены восемь новейших вражеских танков Т-72. А на мирную территорию она сбежала с важными документами, которыми готова подкрепить свои свидетельские показания международному военному трибуналу в Гааге.

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