Происшествия

В сети сообщили о серьезных боях вблизи Донецка

В соцсетях пользователи пишут о тяжелых боях вблизи оккупированного Донецка. Шум боев стал слышен около одного часа ночи 4 марта.

«Вроде бы как Широкая Балка стреляет тяжёленьким. Всем Спокойной ночи», — написал один из пользователей Twitter.

«Донецк 07.15 к Ш. Панфиловская- слушаем… бакины хорошо слышно Киевский р-н, Засядько. Со стороны Песок гупают очень тяжелыми. Не очень близко, глухо и часто. Победа. Странный, жуткий грохот…» — написал другой пользователь.

«Донецк. 01:00 Что-то очень хорошо грохнуло», — добавил третий.

«Покой нам только снится… Будильник работает. Район аэропорта. Ларинка, север разыгрался не на шутку с утра. Разным калибром Октябрьский гремит», — пишет еще один.

Пока подтверждений обострению боев в районе Донецка нет. «ФАКТЫ» продолжают следить за ситуацией.

К сожалению, шум разрывающихся снарядов далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются жители оккупированных территорий. Как писали «ФАКТЫ», недавно Донецкий металлургический завод, который входил в группу «Донецксталь», оказался на грани остановки и работники завода могут потерять работу.

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