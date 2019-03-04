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Супрун рассказала, как защититься от рака прямой кишки
Ежегодно в Украине выявляют около 16 тыс. новых случаев колоректального рака. Среди всех видов онкозаболеваний этот рак считается крайне опасным, он вышел на второе место в статистике Национального института рака по заболеваемости и смертности. Но есть и хорошая новость: своевременная диагностика существенно снижает риск заболеть, а пересмотр образа жизни поможет выйти из группы риска.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун просит всех обратить внимание, что в Киеве в марте объявлен месяц борьбы с колоректальным раком. До конца марта люди старше 50 лет имеют возможность сдать анализ, сделать колоноскопию и получить консультацию врача-онколога бесплатно.
Злокачественные опухоли в толстом кишечнике чаще развиваются у людей старше 50 лет. Риск заболеть увеличивается с возрастом. Также фактором риска являются избыточный вес, специфический рацион (мало клетчатки, много красного мяса и обработанных продуктов), отсутствие физической активности, употребление алкоголя и курение, случаи колоректального рака у родственников, особенно в возрасте младше 50 лет.
Заподозрить наличие колоректального рака позволяют несколько специфических симптомов. Обратиться к врачу необходимо при болях в животе, нарушении работы кишечника (запоры или диарея), наличии крови во время стула, при изменении характера стула. Даже при отсутствии грозных симптомов людям старше 50 лет рекомендуется каждые 10 лет проходить колоноскопию и ежегодно сдавать анализ кала на скрытую кровь.
Напомним, в ходе горячей линии «ФАКТОВ» врачи дали советы, как избежать опасных заболеваний кишечника, а в Институте геронтологии подсказали, какие обследования нужны при проблемах с органами пищеварения.
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