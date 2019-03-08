«Динамо» — «Арсенал-Киев»: где смотреть онлайн матчи 21-го тура чемпионата Украины

Спорт

В субботу, 9 марта, стартуют поединки предпоследнего, 21-го, тура первого этапа состязаний в украинской премьер-лиге.

Поединки в Мариуполе, Полтаве и Львове могут многое определить в итоговом распределении участников чемпионата страны на шестерки (первая поведет борьбу за медали в места в еврокубках, вторая — за право остаться в элитном дивизионе).

Пока у идущей на четвертом месте «Зари» — 31 очко, у «Мариуполя» — 28, у «Ворсклы» и «Десны» — по 27 и у «Львова» — 26. Пять претендентов на три места в топ-6.

В воскресенье, 10 марта, лидер чемпионата страны «Шахтер» примет в Харькове «Карпаты», которые в первом круге дома проиграли команде Паулу Фонсеки с позорным счетом — 1:6. «Александрия», потерявшая очки в предыдущей встрече с «Мариуполем», снова сыграет дома — с «Олимпиком». И наконец «Динамо» через двое суток после возвращения с еврокубковой дуэли в Англии на родной арене сразится в столичном дерби с «Арсеналом-Киев».

Напомню, что в первом круге подопечные Александра Хацкевича заканчивали матч с аутсайдером… вдевятером и с большим трудом удержали победу (1:0).

Чемпионат Украины. 21-й тур

9 марта (суббота)

«Мариуполь» — «Черноморец» 14:00 «Футбол 2»

«Ворскла» — «Десна» 17:00 «Футбол 2»

«Львов» — «Заря» 19:30 «Футбол 2»

10 марта (воскресенье)



«Шахтер» — «Карпаты» 17:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Арсенал-Киев» 17:00 «2+2»

«Александрия» — «Олимпик» 19:30 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы …

Фото ФК «Динамо»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter