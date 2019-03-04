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Происшествия

Пытался вырвать сумку из рук: в Киеве поймали на горячем наглого вора (фото)

17:22 4 марта 2019   717
мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 4 марта, в Киеве на бульваре Леси Украинки неизвестный мужчина вырвал из рук женщины сумку и пытался убежать. Грабителя остановили прохожие и вызвали полицию. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Пользователи соцсети с издевкой пишут, что «ещё один к успеху шёл и не дошёл».

Более радикально настроенные граждане считают, что «надо было еще пару раз ноги поломать, чтоб уже не бегал».

«Я таких му*аков обычно до приезда полиции отучиваю воровать, ибо копы пожурят и отпустят. Одного поймал в подъезде в замке квартиры ковырялся, так он умолял что бы я его лучше копам сдал», — рассказал мужчина свой вариант борьбы с грабителями.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Шевченковском районе Киева полицейские задержали ранее судимого злоумышленника, подозреваемого в серийных ограблениях школьников — согласно заявлениям родителей, он отнимал у детей мобильные телефоны. При задержании мужчина оказал сопротивление, в результате чего пострадал правоохранитель — он получил перелом ноги. А в Одессе грабители затолкали мужчину в здание, избили, отобрали барсетку с 20 тысячами долларов и бросились бежать. Не растерявшись, потерпевший помчался за ними, зовя на помощь. Злоумышленников, бежавших в направлении полицейского главка, увидели правоохранители, которые догнали их и задержали.

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