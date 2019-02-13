- 21:59 Гламурная Кейт Миддлтон провела «ночь в музее», а Уильям отправился на кухню готовить макароны
- 21:58 «Аякс» — «Реал» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:52 Справку выдали в Луганске: стало известно об афере с вакцинацией детей от кори
- 21:52 Гигантский дракон и «Свадьба за час»: где и как в Киеве отметить День влюбленных
- 21:21 «Шахтер» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 21:15 Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне: в сети подметили интересный момент
- 20:45 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: расписание трансляций
- 20:39 Как тебе такое, Илон Маск? Миллиардер ответил на популярный мем
- 20:30 Как в Украине играли свадьбы: приметы и обряды
- 20:30 Что такое любовь и как правильно строить отношения
Дерзкое ограбление в Одессе: появились новые подробности
Разбойное нападение было совершено 12 февраля в центре Одессы, на улице Пушкинской. Его объектом стал предприниматель, заходивший в свой офис, рассказали в региональном главке Нацполиции.
«Грабители затолкали мужчину в здание, избили, отобрали барсетку с 20 тысячами долларов и бросились бежать. Не растерявшись, потерпевший помчался за ними, зовя на помощь», — сообщили в полиции.
Злоумышленников, бежавших в направлении полицейского главка, увидели правоохранители, которые догнали их и задержали.
Отмечается, что нападавшие — местные жители в возрасте 24-х и 29 лет — во время попытки скрыться хотели избавиться от барсетки (бросили в какую-то машину), но ее нашли и вернули владельцу.
Подозреваемые доставлены в Приморский отдел полиции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, что выяснились подробности ЧП, которое произошло 12 февраля в Киеве. Водитель автомобиля Nissan был заблокирован черным BMW с иностранными номерами. Оттуда выскочили трое в масках и отобрали у него сумку, в которой было 40 тысяч долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 751 мм