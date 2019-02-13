Дерзкое ограбление в Одессе: появились новые подробности

Происшествия

Разбойное нападение было совершено 12 февраля в центре Одессы, на улице Пушкинской. Его объектом стал предприниматель, заходивший в свой офис, рассказали в региональном главке Нацполиции.

«Грабители затолкали мужчину в здание, избили, отобрали барсетку с 20 тысячами долларов и бросились бежать. Не растерявшись, потерпевший помчался за ними, зовя на помощь», — сообщили в полиции.

Злоумышленников, бежавших в направлении полицейского главка, увидели правоохранители, которые догнали их и задержали.

Отмечается, что нападавшие — местные жители в возрасте 24-х и 29 лет — во время попытки скрыться хотели избавиться от барсетки (бросили в какую-то машину), но ее нашли и вернули владельцу.

Подозреваемые доставлены в Приморский отдел полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, что выяснились подробности ЧП, которое произошло 12 февраля в Киеве. Водитель автомобиля Nissan был заблокирован черным BMW с иностранными номерами. Оттуда выскочили трое в масках и отобрали у него сумку, в которой было 40 тысяч долларов.

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