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Чтобы неповадно было: в Харькове кондуктор трамвая показательно проучила зацепера (видео)
В Харькове кондуктор трамвая прогнала парня, который хотел ехать, зацепившись на внешней стороны вагона. Видео инцидента опубликовано в Facebook на странице «ХС — Харьков». На кадрах можно видеть, как женщина пинком сзади прогнала из вагона молодого человека.
Пользователи соцсети так прокомментировали эпизод
«Когда решил не платить за проезд, но что-то пошло не так».
«Когда захотел проехаться зайцем, а твой кондуктор — единственный злой харьковчанин».
«Оце тільки зараз розумію тост свого дідуся: щоб наші діти за трамваї не чіплялись, тобто не були бідними, бо й купити квиток нема за що».
Напомним, 6 февраля исполком Харьковского городского совета повысил стоимость проезда в метро с 5 до 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах — с 4 до 6 гривен. 19 февраля суд приостановил действие повышения до рассмотрения иска по существу.
23 февраля в Харькове прошел «Марш злых харьковчан», участники которого требовали от мэрии приостановить действие новых тарифов на проезд в электротранспорте во исполнение соответствующего решения суда.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.