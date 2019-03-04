Спорт

Без Ракицкого: Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом

В понедельник, 4 марта, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал состав сборной Украины на отборочные матчи Евро-2020 с Португалией (22 марта в Лиссабоне) и Люксембурге (25 марта в городе Люксембург), сообщает официальный сайт ФФУ.

Обращает на себя внимание, что среди 26 приглашенных игроков (да и в резерве) отсутствует фамилия защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, недавно перебравшегося в российский клуб из «Шахтера».

Зато впервые с сентября 2017-го в национальную команду приглашен полузащитник бельгийского «Гента» Роман Безус, а в резервном списке появилась фамилия форварда испанского «Альбасете» Романа Зозули, который последний раз надевал желто-синюю футболку в ноябре 2016-го в товарищеском матче с сербами.

Во время подготовки к стартовым матчам отборочного цикла чемпионата Европы (сбор начнется 18 марта) наставник «желто-синих» рассчитывает на таких футболистов: вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания); защитники — Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — «Шахтер»), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия); полузащитники — Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Безус («Гент», Бельгия); нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция).

В резервный список сборной вошли: защитник Игорь Пластун («Гент», Бельгия), полузащитник Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия) и форвард Роман Зозуля («Альбасете», Испания).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь поединков сборной Украины в отборочном цикле Евро-2020.

Фото ffu.ua

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