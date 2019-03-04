Происшествия

Продавали наркотики и боеприпасы: в Днепре ликвидирована лаборатория с оборотом три миллиона в месяц (фото, видео)

В Днепре задержаны члены преступной группы, которые продавали наркотики и сбывали боеприпасы, зарабатывая на этом до трех миллионов гривен. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Сообщается, что правоохранители приостановили деятельность нарколаборатории по изготовлению прекурсоров, которые затем использовали для синтеза психотропов. Свою нарколабораторию преступники организовали в подвале дома. Кроме наркотиков члены группировки изготавливали и боеприпасы. В общем, ежемесячно зарабатывали около трех миллионов гривен.

По результатам обысков правоохранителям удалось изъять 11 кг фенилнитропропена, необходимого для синтеза амфетамина, 2,5 кг псевдоэфедрина — основы для изготовления метамфетамина. Также оперативники обнаружили высокотехнологичное оборудование по изготовлению прекурсоров и психотропов. К тому же у преступников обнаружили станок для изготовления вооружения, а также четыре единицы оружия, гранат, более сотни патронов, полтысячи шаров и несколько тысяч гильз и капсюлей для изготовления боевых патронов.

Преступный бизнес организовал 39-летний житель Днепропетровской области. Запрещенные товары члены группировки продавали на территории всей области. Каждый член выполнял четко распределены функции. В группе действовал администратор, осуществлял связь с клиентами. Также отдельные лица отвечали за «черную» бухгалтерию ОПГ, еще один фигурант осуществлял ИТ-поддержку противоправного бизнеса группы.

У членов незаконной группировки правоохранители изъяли более 2,5 млн грн. Полицейские установили, что фигуранты являются владельцами элитного жилья и имеют автомобили представительского класса. Правоохранители задержали 9 членов ОПГ, в том числе — и лидеров группы.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ перехватила следовавшую в ОРЛО партию амфетамина на миллион гривен. Правоохранители вычислили наркокурьера и арестовали противозаконный груз. По предварительным оценкам, на черном рынке за наркотик можно было получить около миллиона гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter