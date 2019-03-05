Происшествия

Прыгнул с 38-метровой высоты: несостоявшийся самоубийца выжил после падения в каньон

В Каменец-Подольском житель Винницкой области решил покончить с собой и прыгнул с Новоплановского моста. Упав с 38-метровой высоты, парень остался жив, получив сотрясение мозга и ушиб носа. Ранее сообщалось, что во Львове неравнодушные граждане и полицейские вытащили из петли мужчину, который повесился на светофоре.

Как сообщают в полиции Хмельницкой области, звонок в полицию поступил в понедельник, 4 марта, в 23:00. О попытке суицида сообщили прохожие, не успевшие остановить юношу. Полицейские, прибывшие на место ЧП, спустились в каньон и увидели парня в воде. Ему помогли выбраться и доставили в местную больницу. Как оказалось, житель Винницкой области «отделался» сотрясением головного мозга и ушибом носа.

По информации «Киева Оперативного», парень — житель города Хмельник — решил расстаться с жизнью в день своего 20-летия, поссорившись с родными.

За минувшие сутки хмельницкие полицейские спасли еще одного несостоявшегося самоубийцу — жителя села Лысогорка. Там 36-летний местный житель из-за конфликта на бытовой почве побежал топиться в реке. Полицейские вытащили мужчину из воды. Он, придя в себя, поблагодарил правоохранителей за спасение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в районе метро «Нивки» чудом удалось избежать взрыва бытового газа в многоквартирном доме, который хотела устроить бывшая учительница младших классов. Она перерезала газовый шланг в кухне и оставила на столе завещание.

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