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Происшествия

Во Львове мужчина повесился на светофоре (видео)

12:34 14 января 2019   919
ЧП с самоубийцей во Львове
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове на улице Городоцкая мужчина повесился на светофоре. Свидетели чрезвычайного происшествия и патрульные полицейские спасли самоубийцу, вынув его из петли. Ранее во Львове полицейские спасли мужчину, который, набрав в рот осколков стекла, грозился выпрыгнуть в окно.

Как сообщили в патрульной полиции Львовской области, полицейские увидели возле светофора скопление людей и автомобиль, перекрывший дорогу. Неравнодушные львовяне спасали мужчину, который на шнуре висел на светофоре. При помощи зажигалки они пережгли шнур и положили самоубийцу на тротуар.

«Инспекторы сразу разрезали веревку на шее и поняли, что человек умирает. Ни секунды не колеблясь, они начали оказывать помощь», — сообщают в областной патрульной полиции. До приезда медиков правоохранители проводили первоочередные мероприятия и передали мужчину врачам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве бывшая учительница младших классов решила покончить с собой, перерезав газовый шланг на кухне своей квартиры. Вместе с самоубийцей на воздух мог взлететь весь дом в районе метро «Нивки», но ЧП удалось предотвратить соседям.

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