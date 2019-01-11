Происшествия

В Киеве в районе метро «Нивки» чудом удалось избежать взрыва бытового газа в многоквартирном доме по улице Саратовской, который хотела устроить одна из жительниц — бывшая учительница младших классов. Как сообщила в соцсети соседка женщины — мать двух детей Светлана Шевченко, та перерезала газовый шланг в кухне и оставила на столе завещание.

После того как Светлана проснувшись среди ночи и услышав запах газа, подняла тревогу, на место происшествия приехали полицейские, газовщики и два автомобиля скорой помощи. Один из них увез соседку в психиатрическую клинику, а оставшиеся медики начали оказывать помощь жителям, пережившим настоящий шок.

«Я практически никогда не слышу даже звук будильника и вообще не имею проблем со сном, но, наверное, есть что-то или кто-то, способный вмешаться в планы любого человека. Поэтому я проснулась и услышала запах газа, разбудила мужа. А дальше понеслось: газовая служба, патрульная полиция, скорая и еще одна скорая, только уже „спец“. Итог: спецбригада и больница „Павлова“ для Тети Иры. И второй день рождения для всех нас», — рассказала киевлянка.

По ее словам, представитель службы газа с дрожью в голосе сказал, что до взрыва газа оставалось 5−10 минут и что это чудо, что до приезда газовщиков никто в доме не включил свет и не закурил.

Напомним, украинцев потрясла трагедия с обрушением подъезда жилого дома в российском Магнитогорске — по предварительным данным, его причиной также был взрыв газа. К сожалению, в Украине подобные инциденты также не являются редкостью — только в декабре произошло газовое ЧП в Херсоне

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