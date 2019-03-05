В Киеве 5–7 марта можно пройти бесплатное обследование в медпунктах (адреса)

Здоровье

Традиционно бесплатное тестирование здоровья киевлян проходит каждую неделю по адресам, где чаще бывают горожане: в аптеках, службах соцобеспечения и защиты, районных администрациях, медучреждениях и других точках, где работает проект «Врач в вашем доме». На предыдущей неделе проведен 1151 медосмотр, во время которого специалисты в очередной раз убедились: люди не берегут свое здоровье. Об этом свидетельствует статистика: у многих повышено артериальное давление, отклонены от нормы уровни глюкозы и холестерина, у большинства обнаружен избыточный вес.

Несложная диагностика убеждает, что обследуемые имеют давние проблемы со здоровьем, поэтому на пути обновления здоровья требуется терпение и длительное лечение. Главное — системно и неустанно идти к цели, прислушиваться к полезным рекомендациям врачей, самому пациенту прилагать усилия для преодоления трудностей на пути выздоровления. В ходе экспресс-диагностики специалисты консультируют и объясняют, чем опасны те или иные сбои в организме, как избавляться от вредных привычек, в чем состоит комплексное лечение.

Многие люди даже не подозревают, что чрезмерное увлечение сладостями, солеными и жирными продуктами приводит к тяжелым последствиям (одна из проблем — гипертония, которая приводит к более серьезным осложнениям — болезни почек). Ожирение обнаруживается у людей чаще, чем хотелось бы. А эта проблема чревата эндокринными нарушениями, в том числе и сахарным диабетом. У каждого второго украинца, как показывает статистика, обнаруживают лишний вес, у каждого пятого — ожирение.

На прошлой неделе мультидисциплинарные бригады (в составе врача и медсестры первичного звена, а также узкопрофильных специалистов) 67 раз побывали в семьях социально незащищенных людей, оказывая медпомощь на дому. За время работы проекта бригады выезжали на вызовы 6006 раз.

Медпункты открыты (в основном с 11:00 до 14:00) по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

5−7 марта -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

5 марта — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

6 марта — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

7 марта — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

Днепровский район

5 марта- 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15 (аптека № 79), 11:00—14:00 — улицы Сергиенко, 23 (аптека «Виктория») и Миропольская, 1 (аптека № 77);

6 марта — 11:00—14:00 — улицы Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»), Пожарского, 8а (ЖЭО № 402);

7 марта - 11:00—14:00 — улицы Миропольская, 13а (ЖЭО № 404), Двинская, 19 (амбулатория № 2);

Деснянский район

5 марта — проспект Маяковского, 47;

6 марта — проспект Маяковского, 15 (аптека № 119);

Оболонский район

6 марта — улица Маршала Тимошенко, 16, 1 этаж (центр оказания админуслуг);

7 марта — улица Панча, 7б (центр занятости);

Печерский район

5 марта — улицы Подвысоцкого, 4а;

6, 7 марта — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

5 марта — улица Кирилловская, 107, проспект Свободы, 22 (ЦПМСП № 2);

6, 7 марта — улицы Волошская, 47, каб. 114 (амбулатория № 2, 3), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

Святошинский район

6 марта — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

5 марта — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), Комарова, 3 (Медгородок);

6 марта — проспект Победы, 45 (аптека № 36), улица Липковского, 27/5 (аптека № 17);

7 марта — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

5 марта — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 1;

6 марта — улица Щусева, 2/19 (аптека № 121 «Фармация»), ЦПМСП № 1;

7 марта — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 2;

Напомним: каждый желающий в марте может обследоваться на мобильном флюорографе, а также при необходимости получить справку с результатами обследования и проконсультироваться у фтизиатра.

В Киеве созданы коммунальные центры, оказывающие круглосуточную стоматологическую помощь: взрослым — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детям — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее «ФАКТЫ» также сообщали, что Украина заняла 93-е место в рейтинге стран по уровню здоровья населения, который составил Bloomberg на основании данных Всемирной организации здравоохранения.



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