Спорт

Еще три дуэли: стало известно, когда сыграют «Динамо» и «Шахтер»

Во вторник, 5 марта, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа чемпионата Украины по футболу, на котором команды будут разделены на две шестерки.

Волей жребия претенденты на «золото» донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют друг с другом 13 апреля в Киеве и 19 мая в Харькове (базовые даты).

Напомню, что подопечные Паулу Фонсеки и Александра Хацкевича сразятся также в четвертьфинале Кубка Украины — 3 апреля в Харькове.

Как известно, первая шестерка команд в двухкруговом турнире (с каждым соперником — матчи дома и в гостях) продолжит борьбу за медали и места в еврокубках, а вторая — за утешительный трофей и право остаться в элитном дивизионе (12-й клуб автоматически вылетает в первую лигу, а коллективы, занявшие 10-е и 11-е места, проведут стыковые поединки со второй третьей командами второго по силе дивизиона).

За два тура до финиша первого этапа уже точно известно, что «Шахтер», «Динамо» и «Александрия» окажутся в топ-шестерке, а «Карпаты», «Олимпик», «Черноморец» и «Арсенал-Киев» поборются за позиции с 7-й по 12-ю.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» заплатило за победу над «Десной» травмой испанца Соля.

Фото ФК «Динамо»

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