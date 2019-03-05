- 17:25 В Чехии не смогли разминуться поезда: десятки раненых
- 17:22 Кремлевских пропагандистов возмутила сгущенка с Бандерой
- 17:15 Футболист сборной Украины сыграл свадьбу в дорогом столичном ресторане
- 17:01 «Их некому было защищать»: террорист Гиркин рассказал, почему «русская весна» в Одессе провалилась
- 16:55 Убийство 14-летней девочки в Харькове: стали известны подробности
- 16:40 Украинские пограничники объяснили, почему не смогли обнаружить контрабандный героин на границе с Румынией
- 16:36 Многодетным семьям в Украине будут доплачивать
- 16:28 «Реал» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 16:24 В 2019 году вручат сразу две Нобелевские премии по литературе: названа причина
- 16:13 "Оборонный" скандал: сын Гладковского подал в суд на журналистов
Украинские пограничники "не заметили" в машине 84 кг героина (фото)
Благополучно пройдя Закарпатскую таможню, двое подданных Нидерландов пытались ввезти в Румынию более 84 килограммов героина в брикетах. 29-летний мужчина и 44-летняя женщина путешествовали на автомобиле Renault Sport GT, зарегистрированном в Германии. Наркокурьеров задержали румынские пограничники. Инцидент произошел 4 марта на контрольно-пропускном пункте «Солотвино -Сигету Мармацией».
«Румынские пограничники провели тщательную проверку транспорта и багажа, и в полу автомобиля обнаружили специально сделанное пространство, в котором было спрятано 167 упаковок, содержащих буро-желтое вещество. Содержание упаковок, общим весом 84,3 килограмма, направили на анализ в специализированную лабораторию, где было установлено, что речь идет о героине», — сообщает закарпатское издание mukachevo.net.
Прокурор издал постановление о задержании лиц, подозреваемых в перемещении через границу большой партии тяжелых наркотиков с территории Украины. Издание не уточняет, идет о гражданах какой страны идет речь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как словацкие таможенники требуют взятки на границе с Украиной.
А генпрокуратура Венгрии сообщила о задержании 16 таможенников в результате спецоперации на венгерско-украинской границе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...