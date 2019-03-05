Происшествия

Украинские пограничники "не заметили" в машине 84 кг героина (фото)

Благополучно пройдя Закарпатскую таможню, двое подданных Нидерландов пытались ввезти в Румынию более 84 килограммов героина в брикетах. 29-летний мужчина и 44-летняя женщина путешествовали на автомобиле Renault Sport GT, зарегистрированном в Германии. Наркокурьеров задержали румынские пограничники. Инцидент произошел 4 марта на контрольно-пропускном пункте «Солотвино -Сигету Мармацией».

«Румынские пограничники провели тщательную проверку транспорта и багажа, и в полу автомобиля обнаружили специально сделанное пространство, в котором было спрятано 167 упаковок, содержащих буро-желтое вещество. Содержание упаковок, общим весом 84,3 килограмма, направили на анализ в специализированную лабораторию, где было установлено, что речь идет о героине», — сообщает закарпатское издание mukachevo.net.

Прокурор издал постановление о задержании лиц, подозреваемых в перемещении через границу большой партии тяжелых наркотиков с территории Украины. Издание не уточняет, идет о гражданах какой страны идет речь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как словацкие таможенники требуют взятки на границе с Украиной.

А генпрокуратура Венгрии сообщила о задержании 16 таможенников в результате спецоперации на венгерско-украинской границе.





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