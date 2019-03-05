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Спорт

Владимиру Кличко предложили миллиардный контракт за возвращение на ринг

15:01 5 марта 2019   334
Владимиру Кличко предложили миллиардный контракт за возвращение на ринг
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Стриминговая платформа DAZN сделала Владимиру Кличко солидное предложение, чтобы украинец возобновил свою боксерскую карьеру.

Как сообщает Sport Arena, 42-летний спортсмен гарантированно получит порядка 40 миллионов долларов (около 1 миллиарда гривен) в случае своего согласия. В таком случае Кличко-младший обязуется провести три боя: первый планируется организовать в Германии против соперника, входящего в топ-десятку мирового рейтинга, а второй и третий — в Лондоне на «Уэмбли» против британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, которым проиграл в двух своих последних боях в карьере (Фьюри — в ноябре 2015-го, Джошуа — в апреле 2017-го).

Также, по информации издания, для проведения каждого следующего боя, по условиям контракта, Владимир обязан побеждать в предыдущем. Поединки могут пройти в 2019 году — в мае, сентябре и декабре. Если Кличко-младшему удастся победить во всех трех, то наш спортсмен может получить право представлять DAZN в качестве амбассадора.

Примечательно, что владелец стриминговой платформы — уроженец Украины Лен Блаватник, который еще в конце 1970-х эмигрировал из СССР в США. Его состояние авторитетный Forbes оценивает в 17,7 миллиарда долларов. Он занимает 59-е место в списке самых богатых людей в мире.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны причины, почему Владимир Кличко забрал дочь у бывшей невесты.

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