Владимиру Кличко предложили миллиардный контракт за возвращение на ринг

Спорт

Стриминговая платформа DAZN сделала Владимиру Кличко солидное предложение, чтобы украинец возобновил свою боксерскую карьеру.

Как сообщает Sport Arena, 42-летний спортсмен гарантированно получит порядка 40 миллионов долларов (около 1 миллиарда гривен) в случае своего согласия. В таком случае Кличко-младший обязуется провести три боя: первый планируется организовать в Германии против соперника, входящего в топ-десятку мирового рейтинга, а второй и третий — в Лондоне на «Уэмбли» против британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, которым проиграл в двух своих последних боях в карьере (Фьюри — в ноябре 2015-го, Джошуа — в апреле 2017-го).

Также, по информации издания, для проведения каждого следующего боя, по условиям контракта, Владимир обязан побеждать в предыдущем. Поединки могут пройти в 2019 году — в мае, сентябре и декабре. Если Кличко-младшему удастся победить во всех трех, то наш спортсмен может получить право представлять DAZN в качестве амбассадора.

Примечательно, что владелец стриминговой платформы — уроженец Украины Лен Блаватник, который еще в конце 1970-х эмигрировал из СССР в США. Его состояние авторитетный Forbes оценивает в 17,7 миллиарда долларов. Он занимает 59-е место в списке самых богатых людей в мире.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны причины, почему Владимир Кличко забрал дочь у бывшей невесты.

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