Происшествия

Украинские пограничники объяснили, почему не смогли обнаружить контрабандный героин на границе с Румынией

Автомобиль, перевозивший через украинско-румынскую границу 84 кг героина и задержанный пограничниками Румынии, в Украине не остановили из-за отсутствия сканера, который позволяет увидеть «внутренности» авто. Как передает УНН, об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Этот автомобиль не проходил у нас по анализу рисков. Поэтому не было оснований подозревать, что в автомобиле есть какие-то скрытые вещи. У нас, к сожалению, нет сканеров, которые позволяют увидеть „внутренности“ автомобиля без того, чтобы разобрать его на запчасти», — сказал Олег Слободян и добавил, что на данный момент нет оснований говорить о служебной «измене» украинских пограничников.

Также спикер ГПС добавил, что пограничники ведут переговоры с партнерами по закупке необходимых сканеров. По его словам, мировая практика свидетельствует, что задерживается не более 20−30% наркотиков, перевозимых через границу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сотрудники Нацполиции и Госпогранслужбы раскрыли схему легализации в Украине граждан России, воевавших на стороне боевиков на Донбассе, в Сирии и в рядах ИГИЛ.

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