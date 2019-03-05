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Убийство 14-летней девочки в Харькове: стали известны подробности
Подросток, подозреваемый в убийстве девятиклассницы в Харькове, будет ожидать суда под стражей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Ленинский районный суд Харькова избрал для студента одного из городских техникумов, подозреваемого в жестоком убийстве 14-летней девушки, меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, трагедия произошла вечером 2 марта. Подозреваемый был хорошо знаком с будущей жертвой. В феврале этого года молодые люди перестали общаться. В день убийства парень назначил школьнице встречу близ ее дома. Молодые люди поссорились. Во время ссоры подросток выхватил кухонный нож, который принес с собой, и нанес школьнице около 10 ранений в различные части тела. От полученных травм девушка погибла.
Правоохранители продолжают досудебное расследование. Если вина подростка будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» писали об убийстве семиклассницы в Синельниковском районе Днепропетровской области, которую также убил знакомый парень.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…