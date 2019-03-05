Убийство 14-летней девочки в Харькове: стали известны подробности

Происшествия

Подросток, подозреваемый в убийстве девятиклассницы в Харькове, будет ожидать суда под стражей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Ленинский районный суд Харькова избрал для студента одного из городских техникумов, подозреваемого в жестоком убийстве 14-летней девушки, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 марта. Подозреваемый был хорошо знаком с будущей жертвой. В феврале этого года молодые люди перестали общаться. В день убийства парень назначил школьнице встречу близ ее дома. Молодые люди поссорились. Во время ссоры подросток выхватил кухонный нож, который принес с собой, и нанес школьнице около 10 ранений в различные части тела. От полученных травм девушка погибла.

Правоохранители продолжают досудебное расследование. Если вина подростка будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали об убийстве семиклассницы в Синельниковском районе Днепропетровской области, которую также убил знакомый парень.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter