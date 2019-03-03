В Харькове подросток зверски убил 14-летнюю девочку на почве ревности

Происшествия

В Харькове молодой человек убил свою девушку из-за ревности. Об этом сообщает Национальная полиция Харькова.

Так, во время встречи между молодыми людьми возник конфликт из-за ее новых отношений. Во время ссоры парень нанес девушке около 10 ударов ножом по различным частям тела, после чего забрал ее телефон и скрылся. Парень скрывался у товарища дома.

Тело девушки было найдено 2 марта на улице Набережной в Холодногорском районе. Погибшей девушке было всего 14 лет. Ее 16-летний убийца был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители открыли уголовное производство по п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как писали «ФАКТЫ», две недели назад в Житомире задержали Василия Подорожного, которого подозревают в убийстве своей девушки и ее матери в частном доме.

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