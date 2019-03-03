- 18:12 В Киеве полиция разыскала горе-мать, бросившую новорожденного ребенка в недострое в Голосеевском районе
- 17:38 Сильнейший пожар на центральном рынке Кривого Рога: горят склады, людей эвакуировали
- 17:07 Житель России вывесил на своем доме украинский флаг в поддержку Сенцова
- 16:13 Главное – подорвать доверие к выборам: западный эксперт назвал цель информационной войны России в Украине
- 15:34 В Харькове подросток зверски убил 14-летнюю девочку на почве ревности
- 15:07 Разъединяет ЕС и НАТО: названа главная цель агрессивной политики Путина
- 14:49 На чистом английском: Свитолина обматерила своего бойфренда
- 14:43 В Киеве объявлено штормовое предупреждение
- 14:13 В Крыму оккупанты задержали архиепископа Климента: что известно на этот момент
- 14:13 В Южной Америке змея заползла под палатку и подняла меня вместе с карематом, — украинский путешественник
В Харькове подросток зверски убил 14-летнюю девочку на почве ревности
В Харькове молодой человек убил свою девушку из-за ревности. Об этом сообщает Национальная полиция Харькова.
Так, во время встречи между молодыми людьми возник конфликт из-за ее новых отношений. Во время ссоры парень нанес девушке около 10 ударов ножом по различным частям тела, после чего забрал ее телефон и скрылся. Парень скрывался у товарища дома.
Тело девушки было найдено 2 марта на улице Набережной в Холодногорском районе. Погибшей девушке было всего 14 лет. Ее 16-летний убийца был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Правоохранители открыли уголовное производство по п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как писали «ФАКТЫ», две недели назад в Житомире задержали Василия Подорожного, которого подозревают в убийстве своей девушки и ее матери в частном доме.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.