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Футболист сборной Украины сыграл свадьбу в дорогом столичном ресторане (фото)
Футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко порвал с холостяцкой жизнью. В воскресенье, 3 марта, на следующий день после матча его команды с «Черноморцем» в Одессе, 22-летний футболист расписался со своей возлюбленной Анной в ЗАГСе.
Вечером в узком кругу близких и друзей молодожены отправились отмечать это событие в дорогой столичный ресторан.
*Николай и Анна
Известно, что Николай и Анна встречались более трех лет. Избраннице футболиста 26 лет, она родом из Донецка. Девушка занимается моделингом, любит татуировки и животных.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко вызвал Николая Матвиенко в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом.
Фото Instagram
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…