Футболист сборной Украины сыграл свадьбу в дорогом столичном ресторане (фото)

Спорт

Футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко порвал с холостяцкой жизнью. В воскресенье, 3 марта, на следующий день после матча его команды с «Черноморцем» в Одессе, 22-летний футболист расписался со своей возлюбленной Анной в ЗАГСе.

Вечером в узком кругу близких и друзей молодожены отправились отмечать это событие в дорогой столичный ресторан.

*Николай и Анна

Известно, что Николай и Анна встречались более трех лет. Избраннице футболиста 26 лет, она родом из Донецка. Девушка занимается моделингом, любит татуировки и животных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко вызвал Николая Матвиенко в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом.

Фото Instagram



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