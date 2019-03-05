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Спорт

Футболист сборной Украины сыграл свадьбу в дорогом столичном ресторане (фото)

17:15 5 марта 2019   463
Николай Матвиенко и его жена Анна
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко порвал с холостяцкой жизнью. В воскресенье, 3 марта, на следующий день после матча его команды с «Черноморцем» в Одессе, 22-летний футболист расписался со своей возлюбленной Анной в ЗАГСе.

Вечером в узком кругу близких и друзей молодожены отправились отмечать это событие в дорогой столичный ресторан.

*Николай и Анна

Известно, что Николай и Анна встречались более трех лет. Избраннице футболиста 26 лет, она родом из Донецка. Девушка занимается моделингом, любит татуировки и животных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко вызвал Николая Матвиенко в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом.

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