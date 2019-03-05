"Нафтогаз" начинает войну с "Газпромом" в Европе: готовится новый иск

Деньги

В апреле 2019 года «Нафтогаз Украины» может подать новый иск против российского монополиста «Газпром» за нарушение европейского законодательства в сфере конкуренции. Об этом в Брюсселе заявил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«В дополнение к борьбе с „Газпромом“ в (Стокгольмском) арбитраже, мы начинаем бороться с „Газпромом“ в самой Европе. Мы будем использовать европейские законы о конкуренции в качестве основы для такого иска, на пользу европейских потребителей, Украинского государства и стабильности в регионе. Именно это необходимо, чтобы обеспечить будущее для ГТС Украины, а также европейскую энергетическую безопасность», — подчеркнул представитель «Нафтогаза».

Он напомнил, что Россия вопреки протестам Украины, Польши и стран Балтии продолжает реализацию проекта «Северный поток-2», в результе чего «Газпром» сможет усилить свои монопольные позиции на европейском газовом рынке. А это приведет к росту стоимости газа для европейских потребителей, который неизбежно будет иметь уже политические последствия для европейских правительств, вынужденных объяснять своим гражданам, каким образом проект «Северного потока-2», который должен усилить стабильность поставок газа в Европу, превратился в фактор, подрывающий экономическую и политическую стабильность континента.

Напомним, в настоящее время в «Нафтогазе» добиваются взыскания с «Нафтогаза» 10 млрд долларов компенсации потерь от потери транзита российского газа по территории Украины с 2019 года.

Также «ФАКТЫ» писали об условиях, при которых Украина может согласиться на подписание нового контракта с «Газпромом» на поставку газа.

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