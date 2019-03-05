«Боруссия» вновь уступила «Тоттенхэму» и безвольно покинула Лигу чемпионов: видеообзор матча

Спорт

В Дортмунде прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной «Боруссией» и лондонским «Тоттенхэмом».

В первом тайме хозяева владели подавляющим преимуществом. И это неудивительно, ведь дортмундцам необходимо было забивать как можно больше, ведь в Лондоне они уступили в первом матче с разгромным счетом (0:3). Но на замке свои ворота держал Льорис (к слову, чемпион мира в составе сборной Франции), выдав несколько хороших сэйвов после ударов Ройса, Вайгля и Санчо.

В таком же ключе должен был проходить и второй тайм, вот только все карты «шмелям» спутал Харри Кейн уже в дебюте второй 45-минутки. На 49-й минуте нападающий «Тоттенхэма», получив мяч в штрафной площадке, обводящим ударом открыл счет в матче, забив свой 14-й гол в 17-ти матчах Лиги чемпионов — воистину сумасшедшая статистика! Пропущенный мяч остудил пыл футболистов «Боруссии», разуверившихся в том, что еще возможно зацепиться за положительный для себя результат, в итоге матч (претендующий, к слову, на звание самого корректного в истории Лиги чемпионов — команды совершили на двоих всего 7 фолов) так и завершился минимальной победой гостей — 1:0.

Видеообзор матча

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Фото Getty Images

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