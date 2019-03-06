Наука и технологии

Второй в истории человек вылечился от ВИЧ

Ученым во второй раз в истории медицины удалось добиться ремиссии у пациента с ВИЧ-инфекцией. Правда, произошло лишь после пересадки костного мозга от донора с редкой мутацией Δ32 гена CCR5, которая устойчива к вирусу, пишет BBC.

Сообщается, что мужчина прошел проверку спустя почти три года после пересадки костного мозга и спустя 18 месяцев после завершения курса антиретровирусной терапии. Высокоточные тесты не выявили у него следов ВИЧ-инфекции.

Профессор Равиндра Гупта, биолог и один из руководителей эксперимента, подчеркнул, что пока рано говорить о полном успехе. Однако похожим образом в 2007 году был вылечен пациент из Германии по фамилии Браун, которому также пересадили костный мозг от донора с редкой генетической мутацией, обеспечивающей иммунитет к ВИЧ. У этого пациента и сейчас не выявляются следы инфекции.

По мнению исследователей, этот результат говорит о том, что «берлинский пациент» не был аномалией, и лечение на основе мутаций в гене CCR5 возможно.

Авторы отмечают, что в отличие от «берлинского пациента», который пережил две пересадки и лучевую терапию всего организма, «лондонский пациент» перенес одну пересадку и менее интенсивную химиотерапию. Оба столкнулись с легким проявлением реакции «трансплантат против хозяина», которая могла сыграть свою роль в уничтожении зараженных ВИЧ клеток.

Пересадка изменила иммунную систему лондонского пациента, дав ему мутацию донора и устойчивость к ВИЧ. Пациент добровольно прекратил принимать лекарства от ВИЧ, чтобы посмотреть, вернется ли вирус.

Как правило, пациенты с ВИЧ принимают таблетки ежедневно всю жизнь, чтобы подавить вирус. Когда прием лекарств прекращается, вирус возвращается обычно через две-три недели.

Этого не случилось с лондонским пациентом. По-прежнему нет никаких следов вируса после 18 месяцев прекращения приема лекарств. Пересадка стволовых клеток обычно представляет собой жесткие процедуры, которые начинаются с лучевой или химиотерапии, чтобы повредить существующую иммунную систему организма и освободить место для новой. Есть и осложнения. Браун должен был сделать вторую пересадку стволовых клеток, когда вернулся лейкоз.

По сравнению с Брауном, у лондонского пациента была менее карательная форма химиотерапии, чтобы подготовиться к пересадке, у него не было радиации, и у него была только легкая реакция на пересадку.

Доктор Геро Хаттер, немецкий врач, который лечил Брауна, назвал новый случай «отличной новостью» и «еще одним частичкой в головоломке лечения ВИЧ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исследователи ООН зафиксировали в Украине вторую по масштабам эпидемию ВИЧ/СПИД в Европе. По информации исследователей, в настоящее время с ВИЧ живут 238 тысяч украинцев, а каждый год появляется еще 5,2% новых случаев инфицирования в возрастной группе от 15 до 24 лет. В 2018 году зарегистрировано почти 15 тысяч новых случаев инфицирования ВИЧ (из них 2 тысячи — среди детей в возрасте до 14 лет) и 7 тысяч случаев заболевания СПИДом (из них в 61 случае заболели дети).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter