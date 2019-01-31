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Украина — вторая в Европе по масштабам распространения СПИДа
Исследователи ООН зафиксировали в Украине вторую по масштабам эпидемию ВИЧ/СПИД в Европе. Об этом говорится в исследовании Plos, опубликованном в соцсети Twitter.
На Украине отмечается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе.— ООН (@UnitedNationsRU) 30 января 2019 г.
В новом исследовании рассматривается проблема стигмы, ее последствий и потребности в психологической поддержке среди молодых людей, живущих с ВИЧ в Киеве и Одессе https://t.co/VKvITB2bJm
По информации исследователей, в настоящее время с ВИЧ живут 238 тысяч украинцев, а каждый год появляется еще 5,2% новых случаев инфицирования в возрастной группе от 15 до 24 лет, обращает внимание ТСН.
Так, в 2018 году зарегистрировано почти 15 тысяч новых случаев инфицирования ВИЧ (из них 2 тысячи — среди детей в возрасте до 14 лет) и 7 тысяч случаев заболевания СПИДом (из них в 61 случае заболели дети).
Инфографика ТСН
Рост количества инфицирования детей медики объясняют тем, что все больше несовершеннолетних инфицируются ВИЧ в перинатальном периоде (т.е. до рождения).
Как сообщали «ФАКТЫ», среди регионов Украины первенство по уровню распространения ВИЧ-инфекции удерживает Одесса.
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