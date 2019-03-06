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Украли все, даже собаку: в спальном районе Киева произошла наглая кража (фото)
В сети появилась история о квартирной краже, которая произошла на Борщаговском жилом массиве 5 марта. По словам хозяина, преступники не побрезговали ничем — ни парфюмерией, ни мобильным телефоном (также из квартиры пропали деньги и драгоценности). Однако самым большим потрясением для пострадавших стало исчезновение их любимого терьера Терри.
Теперь пострадавший глава семьи просит о помощи в поиске собаки и опубликовала ее фото.
«Понимаю, что ценности вернуть нереально, поэтому если найдём собаку — уже будет победа. Вдруг кто видел?», — написал в паблик хозяин.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о наглой краже в Одессе, где деньги и украшения украли из авто, в котором сидел ребенок.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.