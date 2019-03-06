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Золотой шанс для Путина: Украине предрекли крах в случае победы Зеленского
Очевидно, что все украинцы проигрывают, если очень неопытный и политически безграмотный комик Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность управления страной. Экономика зайдет в тупик, коррупция расцветет, российский президент Владимир Путин покажет зубы, и всем украинцам станет куда хуже, чем сегодня. Такой пессимистичный прогноз обнародовал профессор политологии Роттердамского университета Александр Мотыль в комментарии «Новому времени».
Он считает, что хуже всего в случае победы на выборах команды «Зе» будет сторонникам Зеленского среди молодежи на Юго-Востоке, поскольку Путин будет рассматривать избрание Зеленского как золотой шанс разобраться с тем, во что он втянул Россию в оккупированном Донбассе. Ведь тогда он получит «слабого лидера», ничего не смыслящего международных отношениях.
Политолог предложил рассмотреть наиболее вероятный сценарий, который может быть реализован в случае победы Зеленского.
«Зеленский побеждает. Путин начинает испытывать серию относительно небольших провокаций: возможно, полную блокаду Керченского пролива или „террористическую“ атаку против Русской православной церкви в Харькове или Одессе, или усиление бомбардировок российскими прокси-силами по линии оккупированного Донбасса. Ни одно из этих действий не будет представлено как агрессивное. Скорее наоборот, Путин станет заявлять, что в каждой из них привели враждебные действия украинских „фашистов“, и Россия не имела выбора, кроме как нанести ответный удар», — предположил возможные ходы Путина Мотыль.
В случае реализации такого сценария потенциальная угроза будет очевидной — ведь тогда Россию «заставят» усилить свою военную оборону против «вооруженных братьев» и фактически начать полномасштабную атаку.
Если новоизбранный президент Зеленский будет действовать решительно и жестко, он сможет сохранить определенный уровень доверия дома. Но, скорее всего, насилие внутри страны за подстрекательство сепаратистских «зеленых человечков», которые будут проникать через границу, будет нарастать, а украинский президент безнадежно будет искать какое-то решение, чтобы взять под контроль хаос, вызванный его некомпетентностью, Тогда Путину ничто не помешает наконец объявить Украину государством, потерпевшим крах, которое необходимо спасать.
Для Юго-Востока Украины этот сценарий может закончиться бегством из региона молодежи и эта территория будет напоминать сепаратистские образования в Луганске и Донецке.
Ранее в сети припомнили видео, как Зеленский просил Путина забрать его к себе, хотя бы за долги.
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