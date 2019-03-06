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Порошенко пытается снизить риски, — журналист об увольнении Гладковского
Увольнение первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского свидетельствует о зрелости власти во взаимодействии со СМИ. Об этом Gazeta.ua рассказал журналист Павел Казарин.
«Власть учится реагировать на расследования журналистов, не закрывает на них глаза. Это порождает надежду, — подчеркнул журналист. — Если это станет не разовым, а системным явлением, то можно нас поздравить. Если после данной истории окажемся на шаг ближе к взаимодействию власти и СМИ, то это положительный результат. В демократических странах журналистка выполняет функции четвертой власти и является цепным псом демократии. Так происходит и в США, и в Великобритании, несмотря на развитую систему правоохранительных органов. А о том, что журналисты не должны брать на себя функции расследователей, говорят в России и других тоталитарных странах.
Нельзя говорить об одной мотивации Порошенко. Здесь есть и попытки снизить риски, которые мог бы понести действующий президент и кандидат в президенты Порошенко. Можно говорить и о политической зрелости власти".
Надеяться, что коррупционеры в условиях войны исчезнут, бесполезно, считает журналист.
«Коррупция есть даже в богатых демократических странах. В каких-то государствах «коррупционных налог» может составлять 20%, в других — 200%. Мотивация людей не меняется. Можно надеяться, что война и масштаб вызовов, которые имеем, заставит соблюдать принципы этики. Но это было бы наивно. Везде есть те, кто ставит свои интересы выше общественных. В том числе вопрос коллективного выживания. У нас остаются такие люди даже в условиях войны. Это печально, но это статус-кво, в котором мы живем.
Систему характеризует не ошибка, а реакция на нее. В этой ситуации мы получили адекватную реакцию: сначала Гладковского отстранили, а затем уволили с призывом изучить расследования журналистов. Если бы президент продолжил делать вид, что ничего не произошло, такая реакция должна была бы нас напугать. К сожалению, власть не всегда реагирует на журналистские расследования, но в данном случае реакция адекватная".
Напомним, что президент Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Так глава государства отреагировал на расследование Bihus.info о хищениях в оборонной сфере. По данным журналистов, сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в два-четыре раза.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.