Порошенко пытается снизить риски, — журналист об увольнении Гладковского

Политика

Увольнение первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского свидетельствует о зрелости власти во взаимодействии со СМИ. Об этом Gazeta.ua рассказал журналист Павел Казарин.

«Власть учится реагировать на расследования журналистов, не закрывает на них глаза. Это порождает надежду, — подчеркнул журналист. — Если это станет не разовым, а системным явлением, то можно нас поздравить. Если после данной истории окажемся на шаг ближе к взаимодействию власти и СМИ, то это положительный результат. В демократических странах журналистка выполняет функции четвертой власти и является цепным псом демократии. Так происходит и в США, и в Великобритании, несмотря на развитую систему правоохранительных органов. А о том, что журналисты не должны брать на себя функции расследователей, говорят в России и других тоталитарных странах.

Нельзя говорить об одной мотивации Порошенко. Здесь есть и попытки снизить риски, которые мог бы понести действующий президент и кандидат в президенты Порошенко. Можно говорить и о политической зрелости власти".

Надеяться, что коррупционеры в условиях войны исчезнут, бесполезно, считает журналист.

«Коррупция есть даже в богатых демократических странах. В каких-то государствах «коррупционных налог» может составлять 20%, в других — 200%. Мотивация людей не меняется. Можно надеяться, что война и масштаб вызовов, которые имеем, заставит соблюдать принципы этики. Но это было бы наивно. Везде есть те, кто ставит свои интересы выше общественных. В том числе вопрос коллективного выживания. У нас остаются такие люди даже в условиях войны. Это печально, но это статус-кво, в котором мы живем.

Систему характеризует не ошибка, а реакция на нее. В этой ситуации мы получили адекватную реакцию: сначала Гладковского отстранили, а затем уволили с призывом изучить расследования журналистов. Если бы президент продолжил делать вид, что ничего не произошло, такая реакция должна была бы нас напугать. К сожалению, власть не всегда реагирует на журналистские расследования, но в данном случае реакция адекватная".

Напомним, что президент Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Так глава государства отреагировал на расследование Bihus.info о хищениях в оборонной сфере. По данным журналистов, сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в два-четыре раза.

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