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Происшествия

Во Львове задержали важного чиновника из окружения Садового: стала известна причина

12:15 6 марта 2019   428
Взятка
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове задержан начальник управления финансового контроля департамента «Администрация городского головы» горсовета. Причина — получение неправомерной выгоды. Ранее сообщалось о задержании в Бердянске (Запорожская область) военного комиссара, который требовал 1200 долларов за непризыв военнообязанного на службу.

Об этом в социальных сетях сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его информации, чиновника задержали при получении третьего транша взятки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правоохранители разоблачили должностных лиц Одесской таможни и коммерческой структуры, вымогавших взятки за возвращение арестованных товаров. Были задержаны главный государственный инспектор Одесской таможни и представитель коммерческой фирмы.

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