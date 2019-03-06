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Во Львове задержали важного чиновника из окружения Садового: стала известна причина
Во Львове задержан начальник управления финансового контроля департамента «Администрация городского головы» горсовета. Причина — получение неправомерной выгоды. Ранее сообщалось о задержании в Бердянске (Запорожская область) военного комиссара, который требовал 1200 долларов за непризыв военнообязанного на службу.
Об этом в социальных сетях сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его информации, чиновника задержали при получении третьего транша взятки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правоохранители разоблачили должностных лиц Одесской таможни и коммерческой структуры, вымогавших взятки за возвращение арестованных товаров. Были задержаны главный государственный инспектор Одесской таможни и представитель коммерческой фирмы.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...