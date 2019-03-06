В Днепре рекламой наркотиков изуродовали известный памятник: за вандалов объявили награду

Происшествия

В Днепре ночью 6 марта вандалы изрисовали рекламой наркотиков памятник археологу и писателю, почетному гражданину города Александру Полю. Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

Напомним, на днях в Днепре неизвестные зарисовали на мурале, посвященном футбольному клубу «Днепр», изображение украинского футболиста Романа Зозули, который сейчас играет в составе испанского клуба «Альбасете».

«Наркоторговцы обрисовали своей „рекламой“ всю центральную часть города, включая памятник Александру Полю. Первому почетному гражданину Екатеринослава!!! Они. Обрисовывали. Поля. Ну, всё, ребята. Мое железное терпение лопнуло. Теперь повоюем», — такой эмоциональный пост оставил Филатов.

Градоначальник Днепра сообщил, что «объявляется премия любому, кто даст достоверную информацию, позволяющую задержать этого подонка». Сумму установил немалую — 100 тысяч гривен.

«Если при опознании и задержании у него окажется сломана рука (лучше обе), тогда выплачиваю 200 тысяч из мэрского фонда. За каждого следующего пойманного — сумма вознаграждения будет утверждена на ближайшей сессии горсовета», — уточнил Филатов.

В сети мэра поддержали.

«В них цілий сайт є. То треба займатися серйозно та всю группу накривати. Взагалі, реальне вирішення — легалізація маріхуани та держконтроль над кількістю ТГК, як це зробили в Каліфорнії та Канаді. Та розслідування подібних угрупувань із показовими арештами. Щоб було простіше купити легальний кекс, а не йти до дилерів».

«Вполне эффективно должно быть, подействует, а вот руки Борис Альбертович можно оставить и целыми, чтоб эта падаль в дневное время за свой счёт вычистила и повылизывала всё, что оставила после себя, прилюдно, а сарафанное радио свою функцию выполнит, такого бл. ва уже не будет, главное не церемониться!»

«За 100 тысяч проходимцы возьмут на себя содеянное».

«Ловите ночью на кладбищах. У нас в Полтаве таксисты этих делков возят ночью на кладбища и они в могилках прячут товар, а потом сообщают сектор с координатами».

«Ловить бесполезно, админответсвенность, штраф. А вот если убегая споткнётся и руку сломает. Это да. Да ещё может по асфальту мордой проехаться».

Как ранее писали «ФАКТЫ», наркоторговля в Украине перешла на новый уровень. Наркодилеры идут в ногу со временем и продают запрещенный товар рекламируя, в том числе и через интернет. Продавцы и покупатели находят друг друга в закрытых группах в социальных сетях.

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