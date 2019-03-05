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В Днепре испоганили мурал с Зозулей (фото)
В Днепре неизвестные зарисовали на мурале, посвященном футбольному клубу «Днепр», изображение украинского футболиста Романа Зозули, который сейчас играет в составе испанского клуба «Альбасете» и чьи два гола вывели команду в лидеры первенства Испании.
Фотографии обезображенного мурала выложил в сеть житель Днепра Александр Островский. «И живет же эта мразь! И дышит! А могут ведь и изловить нечисть эту! И наказать!» — прокомментировал фото автор поста.
Стоит отметить, что с 2014 года Роман Зозуля активно помогает украинским военным, занимается волонтерством и благотворительностью. Неоднократно бывал в зоне АТО, где поддерживал бойцов, которые воюют за независимость Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Роман Зозуля оказал первую медицинскую помощь партнеру по команде во время гостевого матча второго испанского дивизиона с «Гранадой». Так, на 23-й минуте встречи игрок «Гранады» Герман Санчес высоко поднятой ногой ударил в лицо нападающего «Альбасете» Рея Маная, который потерял сознание. Зозуля первым бросился на помощь одноклубнику и помог тому прийти в себя.
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