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Ляшко реанимировал вопрос защиты отечественного товаропроизводителя, — эксперт
В Украине назрел вопрос о защите национального товаропроизводителя, который был забыт в силу того, что украинские политики свои промахи объясняли словом «война». Сегодня он снова реанимирован, и снова — Олегом Ляшко.
Перспективы возрождения индустриально-промышленного комплекса, предложенные лидером Радикальной партии Федерации работодателей Украины, прокомментировала в Facebook политический эксперт Янина Соколовская.
«Ляшко встретился с представителями Федерации работодателей Украины и представил свой план восстановления экономики. „Покупай украинское, плати украинцам!“ — озвучил Ляшко давний украинский лозунг, позволивший однажды стране выжить. Только тогда он звучал: „Свій до свого по своє“. Иными словами, план Ляшко предполагает исключение коррупции из тендерных схем, отказ от закупок того импорта, аналоги которого производятся в Украине. Нет нужды закупать китайские турбины, если их делают в Харькове и продают даже в Иран. Нет нужды закупать трамваи в Польше, если их производит отечественный товаропроизводитель», — написала Соколовская.
По мнению политического эксперта, инициатива Олега Ляшко для многих опасна тем, что устраняет коррупционные схемы, прежде всего в энергетическом секторе.
«И донбасский уголь, который мы покупаем вдвое дороже под видом импортного, отныне будет декларироваться, как украинский. Да и газ собственной добычи должен, согласно этому плану, поступать отечественному потребителю по реальной, а не завышенной, якобы реверсной, цене», — пишет Соколовская.
По мнению политэксперта, предложение Ляшко, возможно, всколыхнет те коррупционные пласты, которые оставались закостеневшими последние лет 20.
«Независимо от результата выборов, инициатива поддержки отечественного производителя будет реализована с помощью парламента, потому что достаточно трудно не набрать под неё голоса. Фактически, те, кто выступит против, должны будут стать объектами внимания НАБУ — потому что эти политики фактически поддержат существующие в стране коррупционные схемы, которые не дают государству ни развиваться, ни жить, ни дышать», — считает Янина Соколовская.
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