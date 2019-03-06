В Украине дорожает сжиженный газ: что будет дальше

Деньги

На отечественном топливном рынке наблюдается довольно интересная ситуация. Если еще недавно стоимость сжиженного газа на автозаправках постоянно снижалась, то теперь она, напротив, пошла вверх. При этом цены на бензин и дизтопливо практически не меняются уже несколько недель.

Более подробно о причинах подорожания сжиженного газа и в целом о ситуации на украинском топливном рынке, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. В среду, 6 марта, средняя по стране цена литра бензина А-95 составляет 28,44 грн, дизельного топлива — 28,33 грн, а сжиженного газа — 10,58 грн.

— На рынке сжиженного газа сложилась ситуация, довольно стандартная для зимнего периода, когда образовался большой избыток этого продукта. За зимние месяцы возник огромный профицит сжиженного газа, и в результате розничные цены иногда опускались ниже себестоимости. Объективно цена литра автогаза должна была оставаться на уровне 11,50−12 гривен. А в реальности в некоторых регионах его продавали на заправках по 9,15−10 гривен за литр. То есть трейдеры завезли так много топлива, что были вынуждены сильно демпинговать чтобы его продать.

Мы привыкли считать, что стоимость автогаза составляет в среднем 50% от стоимости бензина, а в нашей ситуации это должно было быть 13−14 гривен за литр, но в последнее время соотношение составляло около 35%. То есть сжиженный газ стоил почти в три раза дешевле бензина. Такая цена была очень привлекательна для автовладельцев. Казалось бы, за последние годы уже все, кто хотел, давно установил на свои машины газовое оборудование. Но при столь выгодном соотношении нашлось еще немало людей, решивших перевести авто на газ. По словам автомехаников нескольких столичных СТО, у них заказов на переоборудование топливных систем на пару недель вперед.

Однако сейчас ситуация на рынке газа меняется. Запасы исчерпываются, и топливо ввозится уже по новой, более высокой цене. Хочу отметить, что никаких кризисов и резкого взлета цен не будет, но газ таки будет постепенно дорожать. Думаю, на протяжении ближайших двух-трех недель стоимость литра автогаза поднимется до 11,50−12 гривен. Это более реальный, рыночный уровень.

— А что происходит с ценами на бензин и дизтопливо? Каковы прогнозы?

— Что касается рынка светлых нефтепродуктов, то здесь уже довольно длительное время наблюдается ценовая стабильность. При этом розничные цены на бензин и дизтопливо вполне отображают динамику мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Те колебания, которые в последнее время наблюдаются на рынке нефти, не столь значимы, чтобы как-то существенно отразиться на отечественном розничном топливном рынке.

Я думаю, что как минимум в ближайшие три недели розничные цены на бензин и дизтопливо будут оставаться стабильными. Если, конечно, не произойдет каких-то очень резких скачков нефтяных котировок или курса национальной валюты. Но пока для этого нет предпосылок, — подытожил Сергей Куюн.

Стоит отметить, что, как писали «ФАКТЫ», с каждым годом в Украине потребляется все меньше бензина. В 2018 году объем украинского рынка бензинов сократился на 4,9%. Наши автомобилисты предпочитают переоборудовать автомобили, чтобы использовать в качестве топлива сжиженный газ.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter