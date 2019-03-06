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В Днепре устроили стрельбу при задержании группы мужчин: фото и видео с места инцидента
В Днепре вооруженные сотрудники спецподразделения КОРД 6 марта задержали четырех молодых людей, являющихся, по предварительной информации, членами преступной группировки Арийца. Он сам также оказался в числе задержанных, сообщает Информатор.Днепр.
Из-за происшествия на улице Староказацкой в оба направления образовалась пробка, позже улицу совсем перекрыли, а пешеходную часть огородили лентой.
Журналистам в полиции сообщили, что задержанных подозревают в организации заказных поджогов.
Во время задержания звучали выстрелы. Факт вооруженного сопротивления подтверждают и следы на стекле припаркованного на месте инцидента автомобиля Porsche.
На месте работают спецподразделение КОРД, ТОР, а также следователь.
Напомним, в Киеве 5 марта был застрелен известный ювелир. Стрелявшего до сих пор ищут.
По некоторым данным, погибший являлся фигурантом так называемого дела «бриллиантовых прокуроров».
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